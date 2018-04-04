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    04 Nisan 2018, Çarşamba

    BASKETBOL

    THY Avrupa Ligi sona erecek

    THY Avrupa Ligi sona erecek
    BASKETBOL
    Giriş Tarihi: 04.04.2018

    Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezon, 30'uncu ve son hafta karşılaşmalarıyla sona erecek.

    Türk temsilcileri Fenerbahçe Doğuş ve Anadolu Efes'in mücadele ettiği organizasyonun normal sezon son haftasında 8 karşılaşma yapılacak.

    Ligi ilk 4 takım arasında bitirmeyi garantileyerek ev sahibi avantajıyla play-off oynamayı daha önce garantileyen Fenerbahçe Doğuş, yarın saat 20.15'te Ülker Etkinlik ve Spor Salonu'nda İspanya'nın Unicaja Malaga takımını konuk edecek. Son hafta maçlarının ardından sarı-lacivertlilerin play-off'taki rakibi belli olacak.

    Normal sezonu ilk 8 içinde bitirecek takımların mücadele edeceği play-off'ta oynama şansı bulunmayan Anadolu Efes ise yarın İspanyol temsilcisi Baskonia'ya konuk olacak. Fernando Buesa Arena'da yapılacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.

    PROGRAM
    THY Avrupa Ligi'nin 30'uncu haftasında yapılacak maçların programı (TSİ) şöyle:

    YARIN:

    20.00 CSKA Moskova (Rusya)-Kızılyıldız MTS (Sırbistan)

    20.15 Fenerbahçe Doğuş-Unicaja Malaga (İspanya)

    21.45 AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya)-Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)

    22.00 Barcelona Lassa (İspanya)-Khimki (Rusya)

    22.00 Baskonia (İspanya)-Anadolu Efes

    6 NİSAN CUMA:

    19.00 Olympiakos (Yunanistan)-Zalgiris (Litvanya)

    21.30 Valencia (İspanya)-Maccabi FOX (İsrail)

    22.00 Real Madrid (İspanya)-Brose Bamberg (Almanya)

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