Anadolu Efes, Avrupada son maçına çıkacak

Lacivert-beyazlı ekip, 30. ve son hafta mücadelesinde Baskonia'ya konuk olacak. İki takım arasındaki karşılaşma, Fernando Buesa Arena'da TSİ 22.00'de başlayacak.

Ligde son sırada bulunan Anadolu Efes, 29 maçta 6 galibiyet alırken, 23 maçtan mağlup ayrıldı. Play-off çeyrek finalde mücadele hakkını elde eden Baskonia ise 16 galibiyet ve 13 yenilgiyle 7. sırada bulunuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı, Baskonia 82-81 kazanmıştı.

AVRUPA'DA 621. MAÇ

Anadolu Efes, Baskonia karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 621. mücadelesine çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, 620 karşılaşmada 339 galibiyet alırken, 281 maçtan yenik ayrıldı.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ise 373. maçını yapacak. Bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı 372 karşılaşmada 182 galibiyet alırken, rakiplerine 190 defa yenildi.

Avrupa kupalarında Baskonia ile yarın 18. maçını oynayacak lacivert-beyazlılar, rakibini 8 kez mağlup etti. Baskonia ise bu maçlarda 9 defa Anadolu Efes'e üstünlük kurdu.