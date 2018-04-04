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    04 Nisan 2018, Çarşamba

    BASKETBOL

    Anadolu Efes, Avrupa'da son maçına çıkacak

    Anadolu Efes, Avrupada son maçına çıkacak
    BASKETBOL
    Güncelleme Tarihi: 04.04.2018 Giriş Tarihi: 04.04.2018

    Lacivert-beyazlı ekip, 30. ve son hafta mücadelesinde Baskonia'ya konuk olacak. İki takım arasındaki karşılaşma, Fernando Buesa Arena'da TSİ 22.00'de başlayacak.

    Ligde son sırada bulunan , 29 maçta 6 galibiyet alırken, 23 maçtan mağlup ayrıldı. Play-off çeyrek finalde mücadele hakkını elde eden Baskonia ise 16 galibiyet ve 13 yenilgiyle 7. sırada bulunuyor.

    İki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı, Baskonia 82-81 kazanmıştı.

    AVRUPA'DA 621. MAÇ
    Anadolu Efes, Baskonia karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 621. mücadelesine çıkacak.

    Lacivert-beyazlı ekip, 620 karşılaşmada 339 galibiyet alırken, 281 maçtan yenik ayrıldı.

    Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ise 373. maçını yapacak. Bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı 372 karşılaşmada 182 galibiyet alırken, rakiplerine 190 defa yenildi.

    Avrupa kupalarında Baskonia ile yarın 18. maçını oynayacak lacivert-beyazlılar, rakibini 8 kez mağlup etti. Baskonia ise bu maçlarda 9 defa Anadolu Efes'e üstünlük kurdu.

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