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    04 Nisan 2018, Çarşamba

    BASKETBOL

    Anadolu Efes, iyi oyunla bitirmek istiyor

    Anadolu Efes, iyi oyunla bitirmek istiyor
    BASKETBOL
    Giriş Tarihi: 04.04.2018

    THY Avrupa Ligi'nin son haftasında yarın İspanya'nın Baskonia takımına konuk olacak 'in başantrenörü , rakipleri karşısında iyi basketbol oynamaya çalışacaklarını söyledi.

    Karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulunan Ataman, için kötü geçen bir Avrupa Ligi sezonunu, disiplinli oynayarak tamamlamak istediklerini belirterek, "Derrick Brown ve Doğuş Balbay'ın sakatlıkları var. Bu nedenle bu iki oyuncumuzu İspanya'ya götürmeyeceğiz. Baskonia karşısında iyi basketbol oynamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

    Lacivert-beyazlı takımın 19 yaşındaki oyuncusu Yiğitcan Saybir ise Avrupa'da sezonun son maçına çıkacaklarını hatırlatarak, "Elimizden gelen mücadeleyi ortaya koyacağız. Maçı kazanmak istiyoruz. Zorlu bir deplasman olacak. Avrupa Ligi'nde bu sezonki son maçımızdan galibiyetle ayrılmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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