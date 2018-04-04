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Pınar Karşıyaka Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
Güncelleme Tarihi: 04.04.2018 Giriş Tarihi: 04.04.2018
FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Pınar Karşıyaka, İspanya deplasmanında Ucam Murcia'ya 81-72 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
Karşılaşmaya ev sahibi ekip daha etkili başladı ve ilk periyodu 18-12 önde tamamladı. İkinci periyotta büyük çekişme yaşanırken, İspanyol ekibi soyunma odasına 31-29 üstün girdi. Üçüncü periyotta rakibine karşı etkili bir oyun sergileyen Pınar Karşıyaka bu bölümü 55-52 önde bitirerek umutlandı. Ancak ev sahibi ekip, final periyodunda Pınar Karşıyaka'ya şans tanımayınca mücadele ev sahibi ekibin 81-72 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla İzmir ekibi turnuvaya veda eden ekip oldu.
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