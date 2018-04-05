;
    05 Nisan 2018, Perşembe

    BASKETBOL

    Ersan İlyasova'dan "double double"

    Ersan İlyasovadan double double
    BASKETBOL
    Giriş Tarihi: 05.04.2018

    NBA'e 6 maçla devam edildi. Son haftaların en formda takımı Philadelphia 76ers, Detroit Pistons deplasmanından 115-108 galip ayrıldı. Üst üste 12. maçını kazanan 76ers, 1990'dan bu yana en uzun galibiyet serisini yakaladı.

    Pistons'ın yenilmesiyle Doğu Konfreransı'nda play-off bileti alan 8. ve son ekip, Milwaukee Bucks oldu.

    76ers'ı galibiyete, 25 sayı, 6 asistle oynayan J.J. Redick, 16 sayı, 7 asist, 6 ribaunt üreten Ben Simmons, 19 sayı atan Marco Belinelli ve 13 sayı, 11 ribauntla "double double" yapan Ersan İlyasova taşıdı.

    Pistons'ta Anthony Tolliver 25 sayı, 5 ribaunt, Stanley Johnson 19 sayı, 5 ribaunt, Ish Smith 14 sayı, 12 asist ve Andre Drummond 13 sayı, 15 ribauntla mücadele etti.

    - Doğu'nun zirvesindeki düelloun galibi Raptors

    Doğu Konferansı'nın zirvesindeki Toronto Raptors, 2. sıradaki Boston Celtics'i 96-78 mağlup ederek liderlik için önemli avantaj elde etti.

    Ev sahibi Raptors'ta DeMar DeRozan 16 sayı, Serge Ibaka 15 sayı, 6 ribaunt, Fred VanVleet 15 sayı ve Kyle Lowry 13 sayı, 5 ribaunt, 5 asist üretti.

    Celtics'te Marcus Morris 21 sayı, 5 ribaunt ve Greg Monroe'nun 17 sayı, 8 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

    - Sonuçlar

    Detroit Pistons-Philadelphia 76ers: 108-115

    Orlando Magic-Dallas Mavericks: 105-100

    Atlanta Hawks-Miami Heat: 86-115

    Toronto Raptors-Boston Celtics: 96-78

    New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies: 123-95

    Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs: 122-112 (uzatmada)

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BASKETBOL HABERLERİ
    Karşıyaka Şampiyonlar Ligine veda etti Karşıyaka Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
    Fenerbahçe deplasmanda AGÜyü devirdi Fenerbahçe deplasmanda AGÜ'yü devirdi
    Fenerbahçe Doğuşun rakibi belli oluyor Fenerbahçe Doğuş'un rakibi belli oluyor
    BİZE ULAŞIN