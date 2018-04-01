Galatasaray Odeabank deplasmanda kayıp
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 23. hafta maçında Yeşilgiresun Belediyespor ile karşı karşıya gelen Galatasaray Odeabank mücadeleden 97-90 mağlup ayrıldı.
Salon: Giresun 19 Eylül
Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Ziya Özorhon xx, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu xx
Yeşilgiresun Belediyespor: Boynton xx 19, James xx 14, Jefferson xxx 29, Dragıgevıc xxx 22, Buford xxx 12, Dusan Cantekin x 1, Enes Taşkıran x, Wılliams xx,
Başantrenör: Ahmet Kandemir
Galatasaray Odeabank: Summers xxx 17, Hendrix xx 12, Hardy xx 11, Alex Renfroe 14, Mehmet Yağmur xx 3, Juskevicius xxx 24, Preldzic xx 5, Toylor xx 3, Ege xx, Caner xx
Başantrenör: Oktay Mahmuti
1. Periyot: 28-21 (Yeşilgiresun BLD lehine)
Devre: 41-41
3. Periyot: 70-61 (Yeşilgiresun BLD lehine)
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