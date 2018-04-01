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    01 Nisan 2018, Pazar

    BASKETBOL

    Galatasaray Odeabank deplasmanda kayıp

    Galatasaray Odeabank deplasmanda kayıp
    BASKETBOL
    Güncelleme Tarihi: 01.04.2018 Giriş Tarihi: 01.04.2018

    23. hafta maçında ile karşı karşıya gelen Odeabank mücadeleden 97-90 mağlup ayrıldı.

    Salon: Giresun 19 Eylül

    Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Ziya Özorhon xx, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu xx

    : Boynton xx 19, James xx 14, Jefferson xxx 29, Dragıgevıc xxx 22, Buford xxx 12, Dusan Cantekin x 1, Enes Taşkıran x, Wılliams xx,
    Başantrenör: Ahmet Kandemir

    Odeabank: Summers xxx 17, Hendrix xx 12, Hardy xx 11, Alex Renfroe 14, Mehmet Yağmur xx 3, Juskevicius xxx 24, Preldzic xx 5, Toylor xx 3, Ege xx, Caner xx
    Başantrenör: Oktay Mahmuti

    1. Periyot: 28-21 (Yeşilgiresun BLD lehine)
    Devre: 41-41
    3. Periyot: 70-61 (Yeşilgiresun BLD lehine)

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