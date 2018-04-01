Anadolu Efesten Uşak galibiyeti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde son sıradaki Muratbey Uşak, üst üste 7'nci mağlubiyetini evinde Anadalou Efes'e 78-81'lik skorla alarak kümede kalma umutlarını azalttı.

Uşak Üniversitesi Spor Salonu'nda büyük çekişmeye sahna olan maçın ilk periyodu 20-15, ilk yarısı 41-41, üçüncü periyodu ise 66-61 sonuçlandı. Son periyotta kadro ağırlığını ortaya koyan Anadolu Efes, daha az hata yaparak salondan galibiyetle ayrıldı. Anadolu Efes'te Simon, 25 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Bu skorla Uşak, son 7 haftaya 4 galibiyetle ligin dibinde girdi. Anadolu Efes ise 16 galibiyete ulaştı.