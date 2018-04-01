Celticsten art arda 6. galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Toronto Raptors'ı 110-99 yenen Boston Celtics, üst üste 6. galibiyetini aldı.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Boston Celtics ile Toronto Raptors arasındaki karşılaşmayı, 110-99 ev sahibi Celtics kazandı.

Batı Konferansı lideri Houston Rockets, Raptors'ın yenilmesiyle tarihinde ilk kez normal sezonu ligin en yüksek galibiyet yüzdesiyle bitirmeyi garantiledi.

Celtics'i galibiyete, 25 sayı, 9 ribauntla oynayan Marcus Morris, 24 sayı, 6 ribaunt üreten Jayson Tatum ve maçı 21 sayı, 7 asistle tamamlayan Terry Rozier taşıdı.

Raptors'ta DeMar DeRozan'ın 32 sayı, 7 ribaunt, 7 asist, Serge Ibaka'nın 15 sayı, 10 ribaunt ve Jonas Valanciunas'ın 13 sayı, 11 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

- Warriors 3 maç sonra kazandı

Son şampiyon Golden State Warriors, deplasmanda Sacramento Kings'i 112-96 yenerek 3 karşılaşma sonra galibiyete ulaştı.

Warriors'ta önceki maç sakatlıktan dönen Kevin Durant'in ardından Klay Thompson da formasına kavuştu. Durant 27 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, Thompson ise 25 sayı üretti.

Kings'te Buddy Hield 19, De'Aaron Fox 15, Bogdan Bogdanovic ve Willie Cauley-Stein 12'şer sayı attı.

- Wall sahalara döndü

Washington Wizards, 2 ay önce dizinden sakatlanan all-star oyun kurucusu John Wall'un parkeye adım attığı karşılaşmada, Charlotte Hornets'i 107-93 mağlup etti.

Ev sahibi Wizards'ta Wall 15 sayı, 14 asist, Otto Porter da 26 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı. Bradley Beal ise 22 sayı kaydetti.

Hornets'te Dwight Howard 22 sayı, 13 ribaunt ve Malik Monk 17 sayıyla mücadele etti.

- Sonuçlar

Washington Wizards-Charlotte Hornets: 107-93

New York Knicks-Detroit Pistons: 109-115

Boston Celtics-Toronto Raptors: 110-99

Miami Heat-Brooklyn Nets: 109-110 (uzatmada)

Sacramento Kings-Golden State Warriors: 96-112