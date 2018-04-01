Eskişehir Basket, Daçkayı devirdi

Karşılaşmada Eric, Wilbekin, Sant-Roos'un sayılarıyla ilk 3 dakikada 8-0'lık seri yakalayan Darüşşafaka skoru 8-2'ye getirdi. Konuk ekip, ilk çeyreğin 5. dakikasını da 10-4 üstün geçti. Darüşşafaka Sant-Roos'un 7, Wilbekin'in 6 sayıyla etkili olduğu ilk çeyreği 25-14 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe de etkili başlayan konuk ekip, Muhammed Mustafa Baygül'ün üçlüğüyle farkı 14'e çıkardı: 28-14. Daha sonra toparlanan Eskişehir Basket, Duncan, Ayres ve Baron'un etkili oyunuyla 15. dakika farkı 8'e indirdi: 33-25. Darüşşafaka'nın hücumlardan eli boş dönmesini fırsat bilen Eskişehir Basket hızlı hücumlarla 17. dakikada skoru 35-32'ye getirdi. Karşılıklı basketler geçilen kalan dakikalarda dengeyi yeniden sağlayan İstanbul temsilcisi, soyunma odasına 46-40 önde gitti.

Üçüncü çeyreğin başında Buğrahan Tuncer ile sayı bulan Eskişehir Basket farkı 4'e indirdi: 46-42. Oyunun hakimiyetini yeniden eline alan Darüşşafaka Sant-Roos ve Wilbekin'in etkili oyunuyla karşılaşmanın 24. dakikasında farkı 8 sayıya çıkarttı: 55-47. Rakip takıma, Buğrahan Tuncer, Duncan ve Ayres'in sayılarıyla karşılık veren Eskişehir Basket, maçın 25. dakikasında skoru 57-55'e getirdi. Eskişehir Basket'ten Baron karşılaşmanın 27. dakikasında attığı üçlüğüyle skoru 60-60 yaptı. Müsabakanın 29. dakikasında 64-62 öne geçen Eskişehir Basket, Baron'un üç sayılık atışıyla farkı 5'e (67-62) çıkarttı. Ev sahibi takım, son çeyreğe 69-62 önde girdi.

Karşılaşmanın 35. dakikasını 76-72 önde geçen Eskişehir Basket, Cummings ile etkinli olmaya çalışan rakibin farkı azaltma çabalarına izin vermedi. Darüşşafaka faul çizgisinden bulduğu sayılarla farkı azaltmaya çalışsa da Eskişehir Basket Duncan ve Buğrahan Tuncer'in skorlarıyla 37. dakikada farkı 7'ye çıkarttı: 85-78.

Eskişehir Basket, maçı 89-82 kazandı.

Salon: Anadolu Üniversitesi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Kaan Büyükçil, Duhan Köyiçi

Eskişehir Basket: Buğrahan Tuncer 22, Caner Erdeniz, Ayres 11, Duncan 26, Baron 17, Berkay Candan 6, Doğan Şenli 5, Yunus Emre Sonsırma, Kravtsov 2

Darüşşafaka: Sant-Roos 15, Johnson 9, Eric 11, Okben Ulubay 5, Wilbekin 15, Furkan Aldemir 4, Kartal Özmızrak 3, Muhammed Mustafa Baygül 9, Kidd 4, Cummings 7

1. Periyot: 14-25

Devre: 40-46

3. Periyot: 69-62

Beş faulle çıkan: 39.43 Kidd (Darüşşafaka)