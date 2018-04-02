;
    02 Nisan 2018, Pazartesi

    BASKETBOL

    FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final heyecanı

    FIBA Şampiyonlar Liginde Dörtlü Final heyecanı
    BASKETBOL
    Giriş Tarihi: 02.04.2018

    Basketbolda Türk temsilcileri Banvit ile Pınar Karşıyaka'nın yoluna devam ettiği FIBA Şampiyonlar Ligi'nde, çeyrek final rövanş maçları yarın ve çarşamba günü oynanacak.

    Banvit ve Pınar Karşıyaka'nın yanı sıra Monaco, Strasbourg (Fransa), medi Bayreuth, MHP Riesen (Almanya), AEK (Yunanistan), UCAM Murcia'nın (İspanya) yer aldığı çeyrek finalde, rövanş heyecanı yarın TSİ 21.30'daki Monaco-Banvit maçıyla başlayacak.

    Banvit ilk maçta 85-77 mağlup olduğu rakibini yenip ikinci kez Dörtlü Final'e kalma mücadelesi verecek. Diğer Türk temsilcisi Pınar Karşıyaka ise 4 Nisan Çarşamba günü deplasmanda İspanyol ekibi UCAM Murcia ile karşılaşacak.

    Pınar Karşıyaka İzmir'deki ilk maçı 79-65 kaybetmişti.

    Çeyrek final eşleşmelerinde ilk maçların sonuçları ve rövanş karşılaşmalarının maç programı (TSİ) şöyle:

    - İlk maçlar

    Pınar Karşıyaka-UCAM Murcia: 65-79

    MHP Riesen-medi Bayreuth: 81-86

    Banvit-Monaco: 77-85

    AEK-Strasbourg: 78-69

    - Rövanş karşılaşmaları

    Yarın:

    21.30 Monaco-Banvit

    4 Nisan Çarşamba:

    21.00 medi Bayreuth-MHP Riesen

    21.30 UCAM Murcia-Pınar Karşıyaka

    21.30 Strasbourg-AEK

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BASKETBOL HABERLERİ
    Eskişehir Basket, Daçkayı devirdi Eskişehir Basket, Daçka'yı devirdi
    Anadolu Efesten Uşak galibiyeti Anadolu Efes'ten Uşak galibiyeti
    Galatasaray Odeabank deplasmanda kayıp Galatasaray Odeabank deplasmanda kayıp
    BİZE ULAŞIN