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    29 Mart 2018, Perşembe

    BASKETBOL

    FIBA'dan Pınar Karşıyaka'ya ceza

    FIBAdan Pınar Karşıyakaya ceza
    BASKETBOL
    Güncelleme Tarihi: 29.03.2018 Giriş Tarihi: 29.03.2018

    Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde UCAM Murcia ile yapılan ilk maçta çıkan olaylar nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama ve 20 bin avro para cezasına çarptırıldı.

    FIBA Şampiyonlar Ligi'nin, sosyal medya platformu Twitter'daki hesabında yer alan paylaşımda, Pınar Karşıyaka'ya Şampiyonlar Ligi'nde 2 iç saha maçını seyircisiz oynama ve 20 bin avro para cezası verildiği belirtildi.

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