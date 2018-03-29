FIBAdan Pınar Karşıyakaya ceza

29 Mart 2018, Perşembe
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FIBA'dan Pınar Karşıyaka'ya ceza
Güncelleme Tarihi: 29.03.2018 Giriş Tarihi: 29.03.2018
Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde UCAM Murcia ile yapılan ilk maçta çıkan olaylar nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama ve 20 bin avro para cezasına çarptırıldı.
FIBA Şampiyonlar Ligi'nin, sosyal medya platformu Twitter'daki hesabında yer alan paylaşımda, Pınar Karşıyaka'ya Şampiyonlar Ligi'nde 2 iç saha maçını seyircisiz oynama ve 20 bin avro para cezası verildiği belirtildi.
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