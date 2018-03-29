Anadolu Efes İspanyada kayıp

Play-off iddiasını haftalar öncesinde kaybeden iki takımın karşılaşmasında İspanyol temsilcisi, 10. galibiyetini elde ederken, lacivert-beyazlılar ise 23. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Barcelona Lassa, karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 4. dakikasını 10-7 üstünlükle geçti. Dış atışlarda Ribas ve Koponen'le etkili olan konuk ekip, Anadolu Efes karşısında ilk periyodu 23-19 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe de Claver, Hanga ve Ribas'ın üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle başlayan İspanyol ekibi, 15. dakikada farkı 16 sayıya çıkardı: 21-37. Savunmada ve hücumda tempoyu yakalayamayan Anadolu Efes karşısında farkı açmaya devam eden Barcelona Lassa, soyunma odasına 55-34 üstün girdi.

İkinci yarıya da savunmada rakibine kolay sayılar vererek başlayan Anadolu Efes, 26. dakikaya 73-53 geride girdi. Dış atışlarda etkili olmaya devam eden Barcelona Lassa, 19'da 14'lük üç sayı isabeti bularak final periyoduna lacivert-beyazlılar karşısında 81-67 önde gitti.

Son periyotta oyundan düşen Anadolu Efes karşısında Claver, Jackson ve Heurtel ile dış atışlarda etkili olmaya devam eden Barcelona Lassa, mücadeleyi 107-83 kazandı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Ioannis Foufis (Yunanistan), Sergio Silva (Portekiz)

Anadolu Efes: Doğuş Balbay 3, Weems 17, Simon 10, Dunston 5, Motum 19, McCollum 10, Brown, Birkan Batuk 5, Stimac 7, Douglas 5, Berk Demir 2, Muhaymin Mustafa

Barcelona Lassa: Koponen 8, Heurtel 20, Hanga 8, Tomic 15, Moerman 7, Ribas 12, Pressey 5, Jackson 8, Oriola 8, Claver 16, Kurucs

1. Periyot: 19-23

Devre: 34-55

3. Periyot: 67-81