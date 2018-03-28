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    28 Mart 2018, Çarşamba

    BASKETBOL

    THY Euroleague’de 29. hafta heyecanı

    THY Euroleague’de 29. hafta heyecanı
    BASKETBOL
    Giriş Tarihi: 28.03.2018

    THY Euroleague’de 29. haftasında yarın Fenerbahçe Doğuş deplasmanda Khimki Moskova ile, Anadolu Efes de evinde Barcelona Lassa ile karşı karşıya gelecek.

    THY Euroleague'de 29. hafta heyecanı yarın ve 30 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında yarın Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Khimki Moskova ile oynayacak. Anadolu Efes de Sinan Erdem Spor Salonu'nda FC Barcelona Lassa ile mücadele edecek. Haftanın kapanış müsabakasında ise Panathinaikos, Valencia Basket'i ağırlayacak.
    THY Euroleague'de 29. Haftanın TSİ programını şöyle:

    YARIN
    18.45 Khimki Moskova - Fenerbahçe Doğuş
    20.45 Anadolu Efes - FC Barcelona Lassa
    21.00 Brose Baskets Bamberg - EA7 Olimpia Milano
    22.00 Saski Baskonia SAD - Maccabi FOX Tel Aviv

    30 MART CUMA
    19.00 Unicaja Malaga - Olympiakos
    20.00 Kızılyıldız - Real Madrid
    20.00 Zalgiris Kaunas - CSKA Moskova
    21.15 Panathinaikos - Valencia Basket

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