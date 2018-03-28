THY Euroleague’de 29. haftasında yarın Fenerbahçe Doğuş deplasmanda Khimki Moskova ile, Anadolu Efes de evinde Barcelona Lassa ile karşı karşıya gelecek.

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THY Euroleague'de 29. hafta heyecanı yarın ve 30 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında yarın Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Khimki Moskova ile oynayacak. Anadolu Efes de Sinan Erdem Spor Salonu'nda FC Barcelona Lassa ile mücadele edecek. Haftanın kapanış müsabakasında ise Panathinaikos, Valencia Basket'i ağırlayacak.THY Euroleague'de 29. Haftanın TSİ programını şöyle:18.45 Khimki Moskova - Fenerbahçe Doğuş20.45 Anadolu Efes - FC Barcelona Lassa21.00 Brose Baskets Bamberg - EA7 Olimpia Milano22.00 Saski Baskonia SAD - Maccabi FOX Tel Aviv19.00 Unicaja Malaga - Olympiakos20.00 Kızılyıldız - Real Madrid20.00 Zalgiris Kaunas - CSKA Moskova21.15 Panathinaikos - Valencia Basket