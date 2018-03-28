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    28 Mart 2018, Çarşamba

    BASKETBOL

    Euroleague’de 29. hafta heyecanı

    Euroleague’de 29. hafta heyecanı
    BASKETBOL
    Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 28.03.2018

    ’de 29. haftasında yarın deplasmanda Khimki Moskova ile, de evinde Barcelona Lassa ile karşı karşıya gelecek.

    'de 29. hafta heyecanı yarın ve 30 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında yarın , deplasmanda Khimki Moskova ile oynayacak. de Sinan Erdem Spor Salonu'nda FC Barcelona Lassa ile mücadele edecek.

    Haftanın kapanış müsabakasında ise Panathinaikos, Valencia Basket'i ağırlayacak.
    THY Euroleague'de 29. Haftanın TSİ programını şöyle:

    Yarın
    18.45 Khimki Moskova - Fenerbahçe Doğuş
    20.45 Anadolu Efes - FC Barcelona Lassa
    21.00 Brose Baskets Bamberg - EA7 Olimpia Milano
    22.00 Saski Baskonia SAD - Maccabi FOX Tel Aviv

    30 Mart Cuma
    19.00 Unicaja Malaga - Olympiakos
    20.00 Kızılyıldız - Real Madrid
    20.00 Zalgiris Kaunas - CSKA Moskova
    21.15 Panathinaikos - Valencia Basket

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