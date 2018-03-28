28 Mart 2018, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Haftanın kapanış müsabakasında ise Panathinaikos, Valencia Basket'i ağırlayacak.
THY Euroleague'de 29. Haftanın TSİ programını şöyle:
Yarın
18.45 Khimki Moskova - Fenerbahçe Doğuş
20.45 Anadolu Efes - FC Barcelona Lassa
21.00 Brose Baskets Bamberg - EA7 Olimpia Milano
22.00 Saski Baskonia SAD - Maccabi FOX Tel Aviv
30 Mart Cuma
19.00 Unicaja Malaga - Olympiakos
20.00 Kızılyıldız - Real Madrid
20.00 Zalgiris Kaunas - CSKA Moskova
21.15 Panathinaikos - Valencia Basket
Euroleague’de 29. hafta heyecanı
Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 28.03.2018
THY Euroleague’de 29. haftasında yarın Fenerbahçe Doğuş deplasmanda Khimki Moskova ile, Anadolu Efes de evinde Barcelona Lassa ile karşı karşıya gelecek.
THY Euroleague'de 29. hafta heyecanı yarın ve 30 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında yarın Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Khimki Moskova ile oynayacak. Anadolu Efes de Sinan Erdem Spor Salonu'nda FC Barcelona Lassa ile mücadele edecek.
Haftanın kapanış müsabakasında ise Panathinaikos, Valencia Basket'i ağırlayacak.
THY Euroleague'de 29. Haftanın TSİ programını şöyle:
Yarın
18.45 Khimki Moskova - Fenerbahçe Doğuş
20.45 Anadolu Efes - FC Barcelona Lassa
21.00 Brose Baskets Bamberg - EA7 Olimpia Milano
22.00 Saski Baskonia SAD - Maccabi FOX Tel Aviv
30 Mart Cuma
19.00 Unicaja Malaga - Olympiakos
20.00 Kızılyıldız - Real Madrid
20.00 Zalgiris Kaunas - CSKA Moskova
21.15 Panathinaikos - Valencia Basket
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BASKETBOL HABERLERİ