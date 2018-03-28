Anadolu Efesin konuğu Barcelona Lassa

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 29. hafta maçında yarın İspanyol temsilcisi Barcelona Lassa'yı konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka beIN Sports 4 ile beIN Sports Haber kanallarından naklen yayınlanacak.

İki ekip de ligde normal sezonu ilk 8 içinde bitiren takımların yer alacağı play-off'a katılma şansını daha önce yitirdi. Anadolu Efes, geride kalan 28 maçta yaşadığı 6 galibiyet ve 22 mağlubiyetle son sırada yer alıyor. Organizasyonda 9 galibiyet ve 19 mağlubiyetli Barcelona Lassa ise averajla 15. sırada bulunuyor.

İKİ TAKIMIN 24. RANDEVUSU

Anadolu Efes ile Barcelona Lassa, Avrupa kupalarında 24. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında daha önce oynanan 23 karşılaşmanın 15'ini Barcelona Lassa kazanırken, 8 maçtan da Anadolu Efes galip ayrıldı.

THY Avrupa Ligi'nde yapılan 11 maçta ise 7 kez Barcelona Lassa sahadan galip ayrılırken, 4 müsabaka ise Türk temsilcisinin üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sezon ilk yarıda İspanya'da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 89-85 kazanmıştı.

AVRUPA KUPALARINDA 620. MAÇ

Anadolu Efes, Barcelona Lassa karşısında Avrupa kupalarındaki 620. karşılaşmasına çıkacak.

Avrupa kupalarında bugüne dek 619 müsabaka yapan lacivert-beyazlılar, 339 galibiyet ve 280 yenilgi yaşadı.

Öte yandan, THY Avrupa Ligi'nde 2001-2002 sezonundan itibaren yer alan Anadolu Efes, bu kulvarda ise 372. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı takım, geride kalan 371 maçta 182 galibiyet alırken, 189 kez de sahadan mağlup ayrıldı.