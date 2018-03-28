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    28 Mart 2018, Çarşamba

    BASKETBOL

    Rockets hız kesmiyor

    Rockets hız kesmiyor
    BASKETBOL
    Giriş Tarihi: 28.03.2018

    Amerikan Basketbol Ligi'nde () Chicago Bulls'u 118-86 yenen Houston Rockets, galibiyet serisini 10 maça çıkardı.

    'e 8 maçla devam edildi. Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Houston Rockets, seyircisi önünde oynadığı Chicago Bulls karşılaşmasını 118-86 kazandı. Tarihinin en iyi sezonunu geçiren Rockets, 61. galibiyetini aldı.

    James Harden'ın dinlendirildiği Rockets'ta Eric Gordon 31 sayı, Trevor Ariza 21 sayı, 6 ribaunt, 4 top çalma ve Chris Paul 13 sayı, 10 asist, 4 top çalmayla oynadı.

    Bulls'ta Lauri Markkanen 22, Denzel Valentine ve Sean Kilpatrick 12'şer sayı kaydetti.

    LİLLARD'DAN 41 SAYI
    Portland Trail Blazers, New Orleans Pelicans deplasmanından 107-103 galip ayrıldı.

    Trail Blazers'ın all-star oyun kurucusu Damian Lillard, 41 sayı, 9 ribaunt, 6 asist ve 4 top çalmayla sahanın en etkili ismi oldu. Jusuf Nurkic 21 sayı, 10 ribaunt, Al-Faruk Aminu da 10 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

    Pelicans'ta Anthony Davis'in 36 sayı, 14 ribaunt, 6 blok ve Jrue Holiday'in 21 sayı, 11 ribaunt, 11 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

    WARRİORS YİNE KAYBETTİ
    Indiana Pacers, all-star oyuncuları Stephen Curry, Kevin Durant, Klay Thompson ve Draymond Green'in yokluğunda zor günler geçiren Golden State Warriors'ı 92-81 yendi.

    Misafir takım Pacers'ta Victor Oladipo 24 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, Thaddeus Young 17 sayı, 10 ribaunt ve Bojan Bogdanovic 17 sayı üretti.

    Son 9 maçında 6. yenilgisini yaşayan son şampiyon Warriors'ta Nick Young 12, Quinn Cook ve Andre Iguodala 11'er sayı attı.

    SONUÇLAR

    Washington Wizards-San Antonio Spurs: 116-106

    Toronto Raptors-Denver Nuggets: 114-110

    Houston Rockets-Chicago Bulls: 118-86

    Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 98-79

    New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers: 103-107

    Sacramento Kings-Dallas Mavericks: 97-103

    Golden State Warriors-Indiana Pacers: 81-92

    Los Angeles Clippers-Milwaukee Bucks: 105-98

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