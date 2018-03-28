İşte Fenerbahçenin yeni hocası

28 Mart 2018, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörlük görevine Fransız çalıştırıcı Valerie Garnier getirildi.
İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası
Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 28.03.2018
Fenerbahçe Kadın Basketbol Basketbol Takımı'nın başantrenörü Fırat Okul ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Valerie Garnier'in getirildiği açıklandı.
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörlük görevine Fransız çalıştırıcı Valerie Garnier getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın Basketbol Takımımız 1965 Cholet doğumlu Fransız Baş Antrenör Valerie Garnier ile anlaşmıştır.
Son olarak Fransa Milli Kadın Basketbol Takımının Baş Antrenörlüğünü yapan Valerie Garnier'e Fenerbahçe Ailesine hoşgeldin diyor, başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar diliyoruz" denildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ