İşte Fenerbahçenin yeni hocası

Fenerbahçe Kadın Basketbol Basketbol Takımı'nın başantrenörü Fırat Okul ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Valerie Garnier'in getirildiği açıklandı.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörlük görevine Fransız çalıştırıcı Valerie Garnier getirildi.









Kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın Basketbol Takımımız 1965 Cholet doğumlu Fransız Baş Antrenör Valerie Garnier ile anlaşmıştır.

Son olarak Fransa Milli Kadın Basketbol Takımının Baş Antrenörlüğünü yapan Valerie Garnier'e Fenerbahçe Ailesine hoşgeldin diyor, başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar diliyoruz" denildi.