28 Mart 2018, Çarşamba
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Fenerbahçe Doğuş, Rusya deplasmanında
Giriş Tarihi: 28.03.2018
Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 29. hafta müsabakasında yarın deplasmanda Rusya'nın Khimki ekibiyle karşılaşacak.
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Mytishchi Spor Salonu'nda yapılacak maç, saat 18.45'te başlayacak.
Sarı-lacivertli ekip, geride kalan 28 maçta aldığı 20 galibiyet ve 8 yenilgiyle 2. sırada bulunuyor. Khimki ise 16 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe Doğuş, ligin ilk yarısında yapılan maçta rakibini İstanbul'da 71-67 yenmişti.
Öte yandan, THY Avrupa Ligi tarihinde iki takım yarın 8. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce yapılan 7 maçta Fenerbahçe'nin 5, Khimki'nin ise 2 galibiyeti bulunuyor.
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