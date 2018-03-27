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    27 Mart 2018, Salı

    BASKETBOL

    Galatasaray final için sahada

    Galatasaray final için sahada
    BASKETBOL
    Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018

    Takımı, Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında yarın İspanya'nın Perfumerias Avenida ekibine konuk olacak.

    Salamanca kentindeki Pabellon Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak.

    Eşleşmedeki ilk maçı 69-62 kazanan , rakibi karşısında galibiyetle ayrılması ya da 6 sayı farkla kaybetmesi durumunda finale yükselecek.

    Yarı finalin diğer eşleşmesinde ise Hatay Büyükşehir Belediyespor, 29 Mart Perşembe günü deplasmanda İtalya'nın Reyer ekibi ile karşı karşıya gelecek. Hatay Büyükşehir Belediyespor eşleşmedeki ilk maçı 74-54 kazanmıştı.

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