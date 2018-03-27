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    27 Mart 2018, Salı

    BASKETBOL

    76ers'tan peş peşe 7. galibiyet

    76erstan peş peşe 7. galibiyet
    BASKETBOL
    Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018

    Amerikan Basketbol Ligi'nde () Denver Nuggets'ı 123-104 yenen Philadelphia , galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

    'e 5 maçla devam edildi. Philadelphia , sakatlığı yüzünden 23 Ekim'den beri sahalardan uzak kalan draft 1 numarası Markelle Fultz'un parkeye adım attığı Denver Nuggets karşılaşmasını, 123-104 kazandı.

    Ev sahibi 76ers'ta Joel Embiid 20 sayı, 13 ribaunt, Dario Saric 20 sayı, 6 ribaunt ve Ben Simmons 7 sayı, 13 ribaunt, 11 asistle oynadı. Çaylak Fultz, 14 dakikada 10 sayı ve 8 asist üretti. Ersan İlyasova ise 11 sayı, 6 ribaunt, 3 blokluk katkı yaptı.

    Nuggets'ta Will Barton'ın 25 sayı, Paul Millsap'ın 16 sayı, 9 ribaunt ve Jamal Murray'nin 17 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

    Lakers play-off şansını kaybetti
    Detroit Pistons deplasmanından 112-106 mağlup ayrılan Los Angeles 'ın, play-off umutları sona erdi. Kazandığı 16 şampiyonlukla Boston Celtics'ten (17) sonra NBA'in 2. en başarılı takımı Lakers böylece üst üste 5. kez play-off'lara yükselemedi.

    Pistons'ı galibiyete, 20 sayı, 5 ribauntla oynayan Reggie Jackson ve 15 sayı, 18 ribauntla "double double"a imza atan Andre Drummond taşıdı.

    Lakers'ta Julius Randle 23 sayı, 11 ribaunt, Kyle Kuzma 20 sayı, 11 ribaunt, Lonzo Ball da 15 sayı, 11 asist, 8 ribauntla "double double" yaptı.

    Sonuçlar
    Charlotte Hornets-New York Knicks: 137-128 (uzatmada)

    Detroit Pistons-Los Angeles Lakers: 112-106

    Philadelphia 76ers-Denver Nuggets: 123-104

    Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies: 93-101

    Phoenix Suns-Boston Celtics: 94-102

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