Anadolu Efesten Tofaşa geçit yok

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 22. haftanın kapanış maçında Anadolu Efes, konuk ettiği TOFAŞ'ı 87-79 yendi.

Bu sonuçla Anadolu Efes 15. galibiyetini elde etti, TOFAŞ ise 5. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelenin ilk 4 dakikası, 7-7 eşitlikle geçildi. Ardından 6-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 6. dakikada skoru 13-7'ye taşıdı. Üst üste hücum fırsatlarını değerlendiremeyen lacivert-beyazlı ekip karşısında Mejia, Crocker ve Owens ile basketler bulan TOFAŞ, 9. dakikada Henry'nin serbest atıştan kaydettiği sayılarla skor üstünlüğünü eline geçirdi: 16-19. Konuk takım, ilk periyodu da 19-18 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında Doğuş Balbay ve Simon ile sayı üreten Anadolu Efes, 12. dakikada öne geçti: 24-23. Skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği kalan bölümde TOFAŞ'ın Kadji ve Morgan ile kaydettiği sayılara Motum'un basketleriyle cevap veren Anadolu Efes, soyunma odasına 41-33 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan Anadolu Efes, 21. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 45-33. Morgan, Mejia ve Owens'ın kazandırdığı sayılarla 8-0'lık seri yakalayan TOFAŞ, 24. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 45-41. Lacivert-beyazlılar, savunma direnci düşen TOFAŞ karşısında Dunston'ın pota altı ve serbest atış çizgisinden kaydettiği sayılarla 28. dakikada skoru 54-43'e getirdi. Kalan bölümde Birkan Batuk ile 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste 3 isabet bulan Anadolu Efes, son periyoda 13 sayılık avantajla (63-50) girdi.

TOFAŞ, dördüncü çeyreğin başında Morgan, Mejia ve Kadji'nin kazandırdığı basketlerle 33. dakikada farkı 8 sayıya indirdi: 67-59. Stimac, Motum, Dunston ve Doğuş Balbay ile isabetler bulan ve potasına sadece 2 sayı atılmasına izin veren Anadolu Efes, 36. dakikada 14 sayılık fark (75-61) yakaladı. Basit hatalar yapan ev sahibi takım önünde Henry, Morgan ve Mejia'nın kaydettiği basketlerle 7-0'lık seri yakalayan TOFAŞ, 37. dakikada skoru 75-68'e getirdi. Kalan bölümde Simon ve Motum ile 3 sayı çizgisinin gerisinden kritik basketler bularak farkın kapanmasına izin vermeyen Anadolu Efes, karşılaşmadan 87-79 galip ayrıldı.

Öte yandan, Anadolu Efes-TOFAŞ maçında, Kütüphaneler Haftası kapsamında "Bir kitap da sen getir" kampanyası düzenlendi. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki "TIXBOX" gişesine kitap teslim eden basketbolseverler, maç biletlerini ücretsiz aldı. Mücadele öncesinde de iki takım teknik ekibi ve oyuncuları, birbirlerine kitap hediye etti.

Toplanan kitaplar, Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfının desteğiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi okullara ulaştırılacak.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Fatih Arslanoğlu xx, Halil Baldemir xx, Duhan Köyiçi

Anadolu Efes: McCollum xx 9, Doğuş xx 9, Birkan xx 9, Berk xx, Motum xx 30, Weems xx 4, Stimac xx 6, Dunston xx 11, Simon xx 9

Başantrenör: Ergin Ataman

Tofaş: Morgan xx 19, Barış xx 2, Yiğit xx, Crocker xx 5, Mejia xx 19, Henry xx 11, Owens xx 17, Kadji xx 6

Başantrenör: Orhun Ene

1. periyot: 18-19 (Tofaş lehine)

Devre: 41-33 (Anadolu Efes Lehine)

3. periyot: 63-50 (Anadolu Efes lehine)

5 Faul alan: Motum (Anadolu Efes)