Golden Statee Curry şoku

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Golden State'e Curry şoku
Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018
Yıldız basketbolcu play-off ilk turunu kaçıracak
NBA takımlarından Golden State Warriors'ta Stephen Curry şoku yaşanıyor. Takımın koçu Steve Kerr, sakatlığından dolayı Curry'nin play-off ilk turu maçlarını kaçıracağını açıkladı.
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