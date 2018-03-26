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    26 Mart 2018, Pazartesi

    BASKETBOL

    Golden State'e Curry şoku

    Golden Statee Curry şoku
    BASKETBOL
    Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018

    Yıldız basketbolcu play-off ilk turunu kaçıracak

    takımlarından 'ta şoku yaşanıyor. Takımın koçu Steve Kerr, sakatlığından dolayı Curry'nin play-off ilk turu maçlarını kaçıracağını açıkladı.

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