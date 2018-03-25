Fenerbahçeden 50 maçlık galibiyet serisi

Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Lig'in 22. haftasında evinde ağırladığı Eskişehir Basket’i 79-69 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler ligde üst üste 6. galibiyetini elde ederken, aynı zamanda Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ligde üst üste 50. maçını da galip bitirdi. Fenerbahçe Doğuş, seyircisi önünde ligde son yenilgisini 26 Ekim 2015'te Torku Konyaspor karşısında almıştı.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde 19. galibiyetini elde etti. Eskişehir temsilcisi ise 12. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Karşılaşmaya pota altından Vesely ve Ahmet Düverioğlu'nun basketleriyle başlayan Fenerbahçe Doğuş, 5. dakikayı 14-8 üstün geçti. Kravtsov'un sayılarıyla Eskişehir Basket, farkı azaltsa da sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 23-19 üstün tamamladı.

kinci çeyrekte Ayres'in sportmenlik dışı faulü sonrası farkı açan Fenerbahçe Doğuş, Ali Muhammed'in dış atıştan kaydettiği sayıyla 14. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 35-25. Rakip yarı alanda pres yaparak rakibini top kayıplarına zorlayan ve kaptığı toplarla basketler bulan sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 50-34 üstün gitti.

İkinci yarı karşılıklı basketlerle başladı. Melli ve Wanamaker ile boyalı alandan isabetler bulan ev sahibi ekip, 25. dakikayı 58-40 üstün geçti. Dış atışlardan arka arkaya isabetler bulan konuk takım farkı 10 sayıya kadar indirse de Fenerbahçe Doğuş, son çeyreğe 62-52 önde girdi.

Son periyotta Melih Mahmutoğlu ve Nunnally ile üç sayı çizgisinin gerisinden sayılar bulan sarı-lacivertli ekip, 34. dakikada farkı yeniden 18 sayıya (73-55) kadar çıkardı. Skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Doğuş, sahadan 79-69 galip ayrıldı.

Eskişehir Basket'te 27 sayıyla oynayan Viacheslav Kravtsov, maçın en skorer ismi oldu. Fenerbahçe Doğuş da Melih Mahmutoğlu ise karşılaşmayı 16 sayıyla tamamladı. Sarı-lacivertli ekipte tüm oyuncular skora katkı yaptı.

Öte yandan karşılaşmayı Fenerbahçe Futbol Takımı oyuncularından Jose Fernandao da takip etti.