;
    26 Mart 2018, Pazartesi

    BASKETBOL

    FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor

    FIBA Şampiyonlar Liginde çeyrek final heyecanı başlıyor
    BASKETBOL
    Giriş Tarihi: 26.03.2018

    Türk temsilcileri temsil Banvit ile Pınar Karşıyaka'nın yoluna devam ettiği FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçları yarın ve çarşamba günü oynanacak.

    Banvit ve Pınar Karşıyaka'nın yanı sıra Monaco, Strasbourg (Fransa), medi Bayreuth, MHP Riesen (Almanya), AEK (Yunanistan), UCAM Murcia'nın (İspanya) yer aldığı çeyrek finalde yarın TSİ 21.00'de Pınar Karşıyaka-UCAM Murcia ve MHP Riesen-medi Bayreuth maçları oynanacak. Banvit-Monaco ve AEK-Strasbourg müsabakaları ise 28 Mart Çarşamba günü TSİ 19.30'da başlayacak.

    Dörtlü Final'e yükselecek ekipler 3 ve 4 Nisan günleri oynanacak rövanş müsabakalarının ardından belli olacak.

    Çeyrek final eşleşmelerinin maç programı (TSİ) şöyle:

    - İlk maçlar

    Yarın:

    21.00 Pınar Karşıyaka - UCAM Murcia

    21.00 MHP Riesen - medi Bayreuth

    28 Mart Çarşamba:

    19.30 Banvit - Monaco

    19.30 AEK - Strasbourg

    - Rövanş karşılaşmaları

    3 Nisan Salı:

    21.30 Monaco - Banvit

    4 Nisan Çarşamba:

    21.00 medi Bayreuth - MHP Riesen

    21.30 UCAM Murcia - Pınar Karşıyaka

    21.30 Strasbourg - AEK

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BASKETBOL HABERLERİ
    Golden Statee Curry şoku Golden State'e Curry şoku
    Fenerbahçeden 50 maçlık galibiyet serisi Fenerbahçe'den 50 maçlık galibiyet serisi
    Tanjevicten çarpıcı açıklamalar Tanjevic'ten çarpıcı açıklamalar
    BİZE ULAŞIN