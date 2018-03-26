FIBA Şampiyonlar Liginde çeyrek final heyecanı başlıyor

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor
Türk temsilcileri temsil Banvit ile Pınar Karşıyaka'nın yoluna devam ettiği FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçları yarın ve çarşamba günü oynanacak.
Banvit ve Pınar Karşıyaka'nın yanı sıra Monaco, Strasbourg (Fransa), medi Bayreuth, MHP Riesen (Almanya), AEK (Yunanistan), UCAM Murcia'nın (İspanya) yer aldığı çeyrek finalde yarın TSİ 21.00'de Pınar Karşıyaka-UCAM Murcia ve MHP Riesen-medi Bayreuth maçları oynanacak. Banvit-Monaco ve AEK-Strasbourg müsabakaları ise 28 Mart Çarşamba günü TSİ 19.30'da başlayacak.
Dörtlü Final'e yükselecek ekipler 3 ve 4 Nisan günleri oynanacak rövanş müsabakalarının ardından belli olacak.
Çeyrek final eşleşmelerinin maç programı (TSİ) şöyle:
- İlk maçlar
Yarın:
21.00 Pınar Karşıyaka - UCAM Murcia
21.00 MHP Riesen - medi Bayreuth
28 Mart Çarşamba:
19.30 Banvit - Monaco
19.30 AEK - Strasbourg
- Rövanş karşılaşmaları
3 Nisan Salı:
21.30 Monaco - Banvit
4 Nisan Çarşamba:
21.00 medi Bayreuth - MHP Riesen
21.30 UCAM Murcia - Pınar Karşıyaka
21.30 Strasbourg - AEK
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