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    26 Mart 2018, Pazartesi

    BASKETBOL

    Karşıyaka'nın konuğu UCAM Murcia

    Karşıyakanın konuğu UCAM Murcia
    BASKETBOL
    Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018

    Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e kalma mücadelesini sürdüren , çeyrek final ilk maçında yarın İspanyol temsilcisi 'yı konuk edecek.

    Eleme turunda başladığı organizasyonun 3. ön eleme turunda Macaristan temsilcisi Alba Fehervar'ı saf dışı bıraktıktan sonra A Grubu'nu 2. sırada tamamlayan , son 16 turunda Yunanistan ekibi PAOK'u eledi.

    Yeşil-kırmızılı ekip, Dörtlü Final'e kalma yolunda çeyrek finalde eşleştiği ile ilk maçını yarın saat 21.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynayacak. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 4 Nisan Çarşamba günü İspanya'da yapılacak.

    Normal sezonda A Grubu'nda yer alan iki ekibin mücadelelerinde Pınar Karşıyaka rakibini her iki maçta da mağlup etmişti. UCAM Murcia son 16 turunda organizasyonu geçen sene şampiyon tamamlayan Iberostar Tenerife'yi elemişti.

    Avrupa'da 190. randevu
    Avrupa kupalarında 190. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, daha önceki müsabakalarda 97 galibiyet, 91 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

    Bu karşılaşmalarda 14 bin 885 sayı atan Pınar Karşıyaka, potasında 14 bin 704 sayı gördü.

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