Tanjevicten çarpıcı açıklamalar

BASKETBOL HABERLERİ

Önceki dönemlerde Türkiye A Erkek Basketbol Milli Takımı ve Fenerbahçe'de başantrenörlük yapan, şimdi ise İtalyan Milli Takımlarının Genel Teknik Direktörü olan Bogdan Tanjevic, FIBA ile EuroLeague arasında süren takvim çatışmasından doğan sorunlarla ilgili açıklamalarda bulundu. EuroLeague sisteminde kapalı bir gruba sahip olmanın saçma olduğunu belirten Tanjevic, EuroLeague'in, FIBA 2019 Dünya Kupası Elemeleri için takvimde yer açması gerektiğini söyledi.EuroLeague gibi tek bir sistemde kapalı bir gruba sahip olmanın kötü olduğunu söyleyen Tanjevic, "Bir sözleşme nedeniyle bir yarışmada olmak da saçma. Kapalı ligler ulusal ligleri öldürüyor. Buna örnek, İtalya'da şampiyon olmasına rağmen bu tür bir turnuvada yer bulamayan Venezia'dır" dedi.Adriyatik'in doğru zamanda oluşturulan ve basketbol için iyi ve yararlı olan tek lig olduğunu belirten Tanjevic, "Yeni ABA 2 Ligi de kullanışlı. Ama ligleri kapalı yapıya geçirmek mantıklı bir şey değil. Ben her zaman sportif mücadeleyi tercih ederim, bir şampiyonada veya ligde yer almak için mücadele etmek kaliteyi canlı tutar. Bazen küme düşmek de hayatta normal bir şeydir" diye konuştu.FIBA ve EuroLeague arasında bir uzlaşma olmasını ve FIBA 2019 Dünya Kupası Elemeleri pencerelerini normal şekilde oynamasını isteyen Bogdan Tanjevic, "Ayrıca Euroleague'in her yıl fazladan 28 maç çıkarmasını istemezdim. Orada alınan sonuçları görüyoruz, bir sürü sürpriz çıkıyor. Olympiakos, büyük takım, evinde 35 puanla kaybediyor, sonra deplasmana gidiyor ve 30 farkla kazanıyor. Avrupa'daki tüm seyahat problemleri ile birlikte antrenman yapmadan üç farklı ligde veya turnuvada yer almak çok zor. Maçların sayısını azaltmalı ve Dünya Kupası Elemeleri pencereleri için yer açmalılar" şeklinde konuştu.Milli takımın başarısı, herhangi bir kulübün aldığı başarıdan çok daha fazlası anlamına geldiğini belirten Tanjevic, "Bir dünya şampiyonluk unvanında, yıkılamayacak bir devrim oluşturuyoruz. Bu başarıyı yok etmeye çalışan yeni ülkeler, ekonomik durumları ne olursa olsun, yok edemezler" dedi.Bizim yabancı oyuncularla ilgili kısıtlamalarımız yok, isterseniz 12 tane de olabilir diye konuşan Tanjevic, "Sonuçlar yabancı oyuncu sayısından dolayı çok kötü. Eskiden FIBA rejiminde Avrupa'daki her ülkede iki yabancı oyuncuya izin veriliyordu. Şampiyonlar Kupası, Kupa Galipleri Kupası ve Koraç Kupası gibi uluslararası şampiyonalarda İtalyan kulüplerinin galibiyet sayısı toplandığında İtalyan Ligi Avrupa'da en güçlü ve en saygın ulusal ligdi. Bugün, bu rejimle, hiçbir yerde değiller! Ulusal ligleri Avrupa'da altıncı sırada ve kulüpleri uluslararası yarışmalarda yer alamıyor. Bugün Avrupa kulüplerinden herhangi birini başarıya taşıyan İtalyan oyuncu yok. Kulü müsabakalarında kenarda oturuyorlar ve milli takımlarında da lider olmaları bekleniyor. İtalya Milli Takımı'nda yer alan beş aday oyuncunun EuroLeague'de toplamda oynadığı 13 dakikası bile yok. Ulusal ligde belki biraz daha fazla oynuyorlar. Bu, doğrudan oyuncuların gelişmesine karşı bir düzen ve oyuncuları bitiriyor. Bu yüzden antrenörler çalışmak zorunda. Çünkü, oyuncunun 5 saat boyunca antrenman yapmasını istiyorsanız, bir gün büyük bir müsabakada oynayacağını görmek için bir umudu olmalı. Kendilerini geliştirme ya da müsabakanın önemli anlarında oynama şansı bulamadıklarında bunu nasıl yapacaksınız? Bu şans, 28 yaşında değil, 18-19'lu yaşlarda gelmek zorundadır" ifadelerini kullandı.