Real Madrid, Zalgirise şans tanımadı

23 Mart 2018, Cuma
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Real Madrid, Zalgiris'e şans tanımadı
Güncelleme Tarihi: 23.03.2018 Giriş Tarihi: 23.03.2018
Basketbol THY Avrupa Ligi 28. haftasında Real Madrid kendi sahasında, Zalgiris Kaunas’ı 88-81 yendi.
Madrid'deki Wizink Center'da oynanan karşılaşmada ilk periyot 19–16 Real Madrid üstünlüğü ile sonuçlanırken, devreyi 41-44 Zalgiris Kaunas önde kapattı.
Karşılaşmanın üçüncü çeyreğine baskılı savunma ile başlayan Real Madrid, bu periyodu 65-62 önde kapatarak, müsabakadan 88-81 galip ayrıldı.
Karşılaşmada en skorer isim 21 sayı atan Zalgiris Kaunaslı Paulius Jankunas oldu.
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