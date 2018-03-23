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    23 Mart 2018, Cuma

    BASKETBOL

    Real Madrid, Zalgiris'e şans tanımadı

    Real Madrid, Zalgirise şans tanımadı
    BASKETBOL
    Güncelleme Tarihi: 23.03.2018 Giriş Tarihi: 23.03.2018

    Basketbol 28. haftasında kendi sahasında, ’ı 88-81 yendi.

    Madrid'deki Wizink Center'da oynanan karşılaşmada ilk periyot 19–16 üstünlüğü ile sonuçlanırken, devreyi 41-44 önde kapattı.

    Karşılaşmanın üçüncü çeyreğine baskılı savunma ile başlayan Real Madrid, bu periyodu 65-62 önde kapatarak, müsabakadan 88-81 galip ayrıldı.

    Karşılaşmada en skorer isim 21 sayı atan Zalgiris Kaunaslı Paulius Jankunas oldu.


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