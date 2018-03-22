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    22 Mart 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe Kızılyıldız'a acımadı

    Fenerbahçe Kızılyıldıza acımadı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 22.03.2018 Giriş Tarihi: 22.03.2018

    'nin 28. haftasında temsilcimiz deplasmanda Sırbistan'ın MTS takımını 80-63 mağlup etti.

    Ligde 20. galibiyetini alan , normal sezonu ilk 4 sırada bitirerek play-off'larda saha ve seyirci avantajını elde etmeyi bitime 2 maç kala garantiledi. İlk 8'e girerek play-off oynama şansı kalmayan MTS ise 17. yenilgisini yaşadı.

    Karşılaşmaya hücumda çok iyi başlayan Fenerbahçe Doğuş, 4. dakika içinde 10-3'lük üstünlük yakaladı. Ali Muhammed'in 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste bulduğu basketlerle Fenerbahçe Doğuş, 7. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 9-20. Sırbistan temsilcisi Ennis'in sayılarıyla farkı eritse de Fenerbahçe Doğuş, ilk çeyreği 22-17 önde tamamladı.

    İkinci çeyreğe de iyi başlayan Fenerbahçe Doğuş, 13. dakikada farkı tekrar çift hanelere yükseltti: 19-29. Sarı-lacivertli takım, soyunma odasına 40-31'lik üstünlükle gitti.

    Üçüncü çeyreğe Ali Muhammed'in üst üste basketleriyle başlayan Fenerbahçe Doğuş, 25. dakika içinde farkı 19'a çıkardı: 32-51. Sarı-lacivertliler, 3 sayı çizgisinin gerisinden oldukça yüzdeli oynarken, 28. dakikada fark 26'ya yükseldi: 36-62. Fenerbahçe Doğuş, final periyoduna 65-41 önde girdi.

    Son çeyrekte rakibinin farkı biraz eritmesine rağmen Fenerbahçe Doğuş, salondan 80-63 galip ayrıldı.

    Karşılaşmada üç sayılık atışlarda 10'da 7 ile oynayan Ali Muhammed, 25 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

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