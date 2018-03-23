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    23 Mart 2018, Cuma

    BASKETBOL

    Basketbolda haftanın programı

    Basketbolda haftanın programı
    BASKETBOL
    Güncelleme Tarihi: 23.03.2018 Giriş Tarihi: 23.03.2018

    Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:

    - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

    Yarın:

    13.00 Pınar Karşıyaka-Demir İnşaat Büyükçekmece (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

    15.15 Banvit-Muratbey Uşak (Banvit Kara Ali Acar)

    17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Sompo Japan (Cebeci Spor Kompleksi)

    25 Mart Pazar:

    13.00 Galatasaray Odeabank-Trabzonspor (Sinan Erdem)

    15.15 Fenerbahçe Doğuş-Eskişehir Basket (Ülker Spor ve Etkinlik)

    17.00 Gaziantep Basketbol-Yeşilgiresun Belediyespor (Şahinbey)

    19.30 Darüşşafaka-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Volkswagen Arena)

    26 Mart Pazartesi:

    19.00 Anadolu Efes-TOFAŞ (Sinan Erdem)

    - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

    Yarın:

    14.00 Çukurova Basketbol-Fenerbahçe (Edip Buran)

    14.00 BOTAŞ-OGM Ormanspor (Ankara)

    16.00 Abdullah Gül Üniversitesi-Adana ASKİ (Kadir Has Kongre Merkezi)

    17.00 Beşiktaş-İstanbul Üniversitesi (BJK Akatlar)

    18.00 Canik Belediyespor-Galatasaray (Canik Belediye Mehmet Can Öztürk)

    25 Mart Pazar:

    14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Antakya)

    - Türkiye Basketbol 1. Ligi

    Yarın:

    15.00 İstanbulspor Beylikdüzü-Karesispor (Beylikdüzü)

    15.00 Petkim Spor-Afyon Belediyespor (İzmir ENKA)

    16.00 Türk Telekom-Bahçeşehir Koleji (TOBB ETÜ)

    16.30 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Akhisar Belediyespor (Ankara)

    17.00 Antalyaspor-Yalova Group Belediye (Antalya)

    17.00 Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent-Ankara DSİ (Mustafa Dağıstanlı)

    17.00 Düzce Belediyespor-OGM Ormanspor (Kalıcı Konutlar Merkez)

    18.00 Bursaspor Durmazlar-Selçuklu Belediyespor (Bursa Atatürk)

    25 Mart Pazar:

    16.00 Bandırma Kırmızı-Sigortam.net Bakırköy Basket (Banvit Kara Ali Acar)

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