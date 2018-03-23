Basketbolda haftanın programı
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Pınar Karşıyaka-Demir İnşaat Büyükçekmece (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
15.15 Banvit-Muratbey Uşak (Banvit Kara Ali Acar)
17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Sompo Japan (Cebeci Spor Kompleksi)
25 Mart Pazar:
13.00 Galatasaray Odeabank-Trabzonspor (Sinan Erdem)
15.15 Fenerbahçe Doğuş-Eskişehir Basket (Ülker Spor ve Etkinlik)
17.00 Gaziantep Basketbol-Yeşilgiresun Belediyespor (Şahinbey)
19.30 Darüşşafaka-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Volkswagen Arena)
26 Mart Pazartesi:
19.00 Anadolu Efes-TOFAŞ (Sinan Erdem)
- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
14.00 Çukurova Basketbol-Fenerbahçe (Edip Buran)
14.00 BOTAŞ-OGM Ormanspor (Ankara)
16.00 Abdullah Gül Üniversitesi-Adana ASKİ (Kadir Has Kongre Merkezi)
17.00 Beşiktaş-İstanbul Üniversitesi (BJK Akatlar)
18.00 Canik Belediyespor-Galatasaray (Canik Belediye Mehmet Can Öztürk)
25 Mart Pazar:
14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Antakya)
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Yarın:
15.00 İstanbulspor Beylikdüzü-Karesispor (Beylikdüzü)
15.00 Petkim Spor-Afyon Belediyespor (İzmir ENKA)
16.00 Türk Telekom-Bahçeşehir Koleji (TOBB ETÜ)
16.30 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Akhisar Belediyespor (Ankara)
17.00 Antalyaspor-Yalova Group Belediye (Antalya)
17.00 Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent-Ankara DSİ (Mustafa Dağıstanlı)
17.00 Düzce Belediyespor-OGM Ormanspor (Kalıcı Konutlar Merkez)
18.00 Bursaspor Durmazlar-Selçuklu Belediyespor (Bursa Atatürk)
25 Mart Pazar:
16.00 Bandırma Kırmızı-Sigortam.net Bakırköy Basket (Banvit Kara Ali Acar)
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