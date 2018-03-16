Anadolu Efes Almanyadan çıkamadı

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde 20. yenilgisini yaşarken, Brose Bamberg ise 10. galibiyetini elde etti.

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada ilk çeyreğin büyük bölümünü Anadolu Efes önde götürdü. Ev sahibi takım, son anlarda serbest atıştan bulduğu sayı ile çeyreği 22-22'lik eşitlikle tamamlamayı başardı. Anadolu Efes'te Errick McCollum ilk periyotta rakip potaya 10 sayı gönderdi.

İkinci çeyrekte daha etkili olan ev sahibi takım, 7-0'lık seriyle 5. dakikada 38-30'luk üstünlüğü yakaladı. Rakibine 6-0'lık seri ile cevap veren lacivert-beyazlılar farkı azaltsa da soyunma odasına 44-41 geride gitti.

Üçüncü periyotta hücumda etkili olan Brose Bamberg, savunma sertliğini arttırınca son çeyreğe 69-55'lik üstünlükle girdi.

Anadolu Efes'in son bölümdeki çabaları farkı tek hanelere indirse de Alman ekibi karşılaşmadan 88-79 galip ayrıldı.

Salon: Brose Arena

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Carlos Cortes (İspanya), Igor Dragojevic (Karadağ)

Brose Bamberg: Hickman 5, Wright 15, Hackett 9, Rubit 14, Zisis 8, Staiger 3, Mitrovic 2, Lo 5, Olinde 3, Musli 9, Radosevic 15

Anadolu Efes: McCollum 21, Birkan Batuk 8, Weems 6, Brown 11, Dunston 3, Doğuş Balbay 2, Motum 4, Stimac 18, Douglas 6

1. Periyot: 22-22

Devre: 44-41

3. Periyot: 69-55

Beş faulle oyundan çıkan: 35.31 Douglas (Anadolu Efes)