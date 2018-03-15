16 Mart 2018, Cuma
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Pınar Karşıyaka’ya İspanyol rakip
Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 Giriş Tarihi: 15.03.2018
FIBA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselen Pınar Karşıyaka, İspanyol UCAM Murcia takımıyla eşleşti.
FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Paok'u eleyerek adını çeyrek finale yazdıran Pınar Karşıyaka'nın rakibi belli oldu. Son 16 turunda Iberostar Tenerife'yi eleyen UCAM Murcia, çeyrek finalde Pınar Karşıyaka ile eşleşti. İki takım arasındaki çeyrek final ilk maçı 27-28 Mart'ta İzmir'de, rövanş ise 3-4 Nisan'da İspanya'da oynanacak.
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