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    16 Mart 2018, Cuma

    BASKETBOL

    Pınar Karşıyaka’ya İspanyol rakip

    Pınar Karşıyaka’ya İspanyol rakip
    BASKETBOL
    Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 Giriş Tarihi: 15.03.2018

    FIBA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselen , İspanyol UCAM Murcia takımıyla eşleşti.

    FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Paok'u eleyerek adını çeyrek finale yazdıran 'nın rakibi belli oldu. Son 16 turunda Iberostar Tenerife'yi eleyen UCAM Murcia, çeyrek finalde Pınar Karşıyaka ile eşleşti. İki takım arasındaki çeyrek final ilk maçı 27-28 Mart'ta İzmir'de, rövanş ise 3-4 Nisan'da İspanya'da oynanacak.

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