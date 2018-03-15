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    16 Mart 2018, Cuma

    BASKETBOL

    Fenerbahçe Doğuş, CSKA Moskova'yı konuk edecek

    Fenerbahçe Doğuş, CSKA Moskovayı konuk edecek
    BASKETBOL
    Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 Giriş Tarihi: 15.03.2018

    Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında yarın Rus ekibi Moskova'yı ağırlayacak.

    Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

    Play-off etabına kalmayı garantileyen iki ekipten Moskova, 20 galibiyet ve 5 mağlubiyetle lider durumda bulunurken, Doğuş ise 18 galibiyet ve 7 yenilgiyle 3. sırada yer alıyor.

    Sarı-lacivertli ekip, normal sezonun ilk yarısındaki müsabakada Rusya temsilcisini deplasmanda 95-93 yenmişti.

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