Fenerbahçe Doğuş, CSKA Moskovayı konuk edecek

16 Mart 2018, Cuma
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Fenerbahçe Doğuş, CSKA Moskova'yı konuk edecek
Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 Giriş Tarihi: 15.03.2018
Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında yarın Rus ekibi CSKA Moskova'yı ağırlayacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.
Play-off etabına kalmayı garantileyen iki ekipten CSKA Moskova, 20 galibiyet ve 5 mağlubiyetle lider durumda bulunurken, Fenerbahçe Doğuş ise 18 galibiyet ve 7 yenilgiyle 3. sırada yer alıyor.
Sarı-lacivertli ekip, normal sezonun ilk yarısındaki müsabakada Rusya temsilcisini deplasmanda 95-93 yenmişti.
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