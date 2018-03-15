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    16 Mart 2018, Cuma

    BASKETBOL

    Wizards 2 uzatmada kazandı

    Wizards 2 uzatmada kazandı
    BASKETBOL
    Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 Giriş Tarihi: 15.03.2018

    'de Washington Wizards, 2 uzatmaya giden karşılaşmada Boston Celtics'i 125-124 mağlup etti

    'e 4 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın iddialı ekipleri Boston Celtics ile Washington Wizards arasındaki karşılaşma büyük heyecana sahne oldu. Misafir Wizards, normal süresi 106-106, ilk uzatma bölümü ise 115-115 biten maçtan 125-124 galip ayrıldı.

    Wizards'ta 34 sayı, 9 asist, 7 ribaunt üreten Bradley Beal, sahanın en etkili ismi oldu. Markieff Morris 20 sayı, 7 ribaunt, Otto Porter 18 sayı, 11 ribaunt ve Ian Mahinmi 14 sayı, 11 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.

    Celtics'te Marcus Morris'in 31 sayı, 9 ribaunt, Terry Rozier'in 21 sayı, 9 asist, 5 ribaunt, 3 blok ve Jayson Tatum 19 sayı, 6 asist, 5 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

    Kaliforniya derbisi Warriors'ın
    Kaliforniya eyaleti takımları Golden State Warriors ile Los Angeles Lakers arasındaki mücadeleyi, 117-106 ev sahibi Warriors kazandı.

    Bir haftadır all-star oyun kurucusu Stephen Curry'den yoksun sahaya çıkan Warriors'ta 7 isim çift haneli skor üretti. Kevin Durant 26 sayı, 6 asist, 5 ribaunt, Nick Young 18 sayı, Omri Casspi 15 sayı, 7 ribaunt ve Zaza Pachulia 10 sayı, 12 ribaunt, 5 asistle öne çıktı.

    Lakers cephesinde Julius Randle 22 sayı, 10 ribaunt, Brook Lopez 20 sayı, 6 ribaunt, 5 blok ve Isaiah Thomas 20 sayı, 7 asistle mücadele etti.

    Sonuçlar
    Orlando Magic-Milwaukee Bucks: 126-117

    Boston Celtics-Washington Wizards: 124-125 (uzatmada)

    Sacramento Kings-Miami Heat: 123-119 (uzatmada)

    Golden State Warriors-Los Angeles Lakers: 117-106

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