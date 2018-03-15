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    16 Mart 2018, Cuma

    BASKETBOL

    Pınar Karşıyaka'nın rakibi belli oldu

    Pınar Karşıyakanın rakibi belli oldu
    BASKETBOL
    Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 Giriş Tarihi: 15.03.2018

    son 16 turunda 2 İspanyol ekibin eşleşmesinde Iberostar Tenerife'yi eleyen , çeyrek finalde 'nın rakibi oldu.

    Son 16 turu ilk maçında evinde Iberostar Tenerife'ye 71-66 mağlup olan , rövanşta rakibine 83-72'lik üstünlük sağladı. Geçen senenin şampiyonunu saf dışı bırakan UCAM Murcia, bu sonuçla yükseldiği çeyrek finalde ile eşleşti.

    Pınar Karşıyaka, İspanyol ekibi ile çeyrek final ilk maçını 27-28 Mart'ta İzmir'de, rövanşı ise 3-4 Nisan'da İspanya'da oynayacak.

    Normal sezonda (A) Grubu'nda UCAM Murcia ile mücadele eden Pınar Karşıyaka, her 2 maçta da rakibini mağlup etmişti.

    Karşıyaka, çeyrek final biletini kaptı

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