Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında RAMS Başakşehir sahasında EMS Yapı Sivasspor'u konuk etti. Mücadelede kazanan taraf 3-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in 17'nci haftasında Başakşehir, konuk ettiği Sivasspor'u 3-1 mağlup etti.

18'inci dakikada Abeid'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Piatek'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

26'ncı dakikada orta sahada topla buluşan Charisis pasını Saiz'e aktardı. Saiz'in topu sürdükten sonra ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

43'üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Piatek, Yunus Emre Konak'ın müdahalesinin ardından yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Mete Kalkavan bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

45'inci dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Piatek, sağ ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Ali Şaşal Vural ve topu ayrı köşelere gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

49'uncu dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Duarte'den pası alan Abeid, Charisis'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Mete Kalkavan penaltı kararı verdi.

51'inci dakikada penaltıyı kullanan Piatek sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

53'üncü dakikada Başakşehir'in sağ taraftan kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinde topla buluşan Duarte'nin vuruşunu Alaaddin Okumuş çizgiden çıkardı.

62'nci dakikada Figueiredo'nun ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Piatek, ceza sahası dışındaki Abeid'e indirdi. Abeid'in şutunda top kaleci Ali Şaşal Vural'dan sekti. Seken topu takip eden Pelkas meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Hakem Mete Kalkavan önce ofsayt kararı verdi ancak VAR'ın pozisyonu incelemesinin ardından gol kararı çıktı: 3-1.

75'inci dakikada Alaaddin Okumuş'un pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Manaj'ın dönerek yaptığı vuruşta kaleci Volkan Babacan gole izin vermedi.

Mücadele Başakşehir'in 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

ÇAĞDAŞ ATAN TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, cezası sebebiyle Sivasspor maçında saha kenarında yer alamadı. 43 yaşındaki teknik adam mücadeleyi tribünden takip etti.

ÇOCUKLARDAN HAKEMLERE ÇİÇEK

Süper Lig'in 17'nci haftasında oynanan Başakşehir - Sivasspor maçı öncesi, Başakşehir Yardımcı Antrenörü Mustafa Keçeli ile hakemlerin yanına gelen çocuklar; hakemler Mete Kalkavan, Deniz Caner Özaral, Mert Bulut ve Fatih Tokail'e çiçek verdi.

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Deniz Caner Özaral, Mert Bulut

BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan - Dubios (Dk. 89 Ömer Ali Şahiner), Duarte, Ba, Lima, Berkay Özcan (Dk. 90+2 Karzev), Deniz Türüç, Abeid (Dk. 82 Emirhan İlkhan), Pelkas (Dk. 81 Aleksic), Figueiredo (Dk. 82 Serdar Gürler), Piatek

SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural - Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak (Dk. 64 Kvet), Burak Kapacak (Dk. 64 Rodrigues), Charisis, Saiz (Dk. 78 Koita), N'Jie (Dk. 64 Barrow), Manaj

GOLLER: Dk. 45 (P) ve Dk. 51 (P) Piatek, Dk. 62 Pelkas (Başakşehir) - Dk. 26 Saiz (Sivasspor)

SARI KARTLAR: Deniz Türüç (Başakşehir) - Uğur Çiftçi, Charisis (Sivasspor)