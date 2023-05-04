Başakşehir Ankaragücü maçının VAR hakemi Alper Ulusoy!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Medipol Başakşehir ile MKE Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği maçın VAR hakemi ise Alper Ulusoy oldu.

İstanbul Başakşehir FK Haberleri Yayın Tarihi: 04.05.2023- 16:55