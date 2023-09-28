Fenerbahçe, Süper Lig'in 3'üncü hafta erteleme karşılaşmasında RAMS Başakşehir'i sahasında 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'yi tebrik ederek sözlerine başlayan Çağdaş Atan, "İsmail hoca ile beraber 12'de 12 yaparak karşımıza çıktılar. Bugün de 13'te 13 yaptılar. Bizim bu maçı unutmamız, bizim adımıza ligin gerçek anlamda başlayacağı pazartesi günkü Kayserispor maçına konsantre olmalıyız. Bir değişim içerisindeyiz. Bu sezon ilk 3 maçında gol atamadan puansız kapatan bir takım vardı. İstanbulspor maçında dokunuşları hissettiğimiz bir oyun görmüştük. Bugün yeni transferlerimizi de kullanamadık. Elimizdeki kadrodan en iyisini çıkarmaya çalışan bir ekibiz. Daha coşkulu bir oyun bekliyorduk. Erken gol bizi biraz kırdı. Bu takımın böyle kırılganlıkları geçen seneden beri var. O kırılganlık devam ediyor. Doğru 11 ve oyunu bulmamız süre alacak ama bu sürede skor da almamız gerekiyor" diye konuştu.



"BEKLEDİĞİMDEN DAHA HASARLI BİR TAKIM ALDIĞIMI SÖYLEYEBİLİRİM"



Göreve gelmeden önce beklentileri ve göreve geldikten sonra nasıl bir takım bulduğu yönünde gelen bir soruya ise Atan şöyle cevap verdi:

"Çok fazla geriye dönmenin anlamı yok. Travmatik bir süreç var. Çok güçlü bir kadro gözüküyor dışarıdan. Yaptığımız transferler de katkı verebilecek oyuncular. Beklediğimden daha hasarlı bir takım aldığımı söyleyebilirim. Yeniden ayağa kalkma zamanı bizim için. Gerçek hayat bizim için pazartesi günü başlıyor."

"TAKTİKSEL KİBİRLİLİĞİ OLAN BİR TAKIM DEĞİLİZ"



Var olan kötü durumu düzeltmek için doğru sistemi bulmaya ihtiyaç duyduklarını aktaran Atan, "Biz, taktiksel çeşitliliği olan bir ekibiz ama taktiksel kibirliliği olan bir ekip değiliz. Biz eğer taktiksel kibir içerisine düşersek çok büyük hata yapmış oluruz. Oyuncular için en doğru oyunu bulmak zorundayız. Ben de ilk defa sezon ortasında takım alıyorum. İlk maçta tempomuz ve oyunumuz gayet iyiydi. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalitesi ligin üzerinde. Hiç bu kadar güç farkının olduğu bir ortam görmedim. Rakamlar zaten her şeyi söylüyor. İki takım hem çok hazır hem de çok güçlü. Ligin ikinci yarısında bu takımlara nasıl cevap verilir onu göreceğiz"

"ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLARDA GERÇEK STOPERLERLE OYNAYACAĞIZ"



Cemali Sertel'in sol stoper oynaması ve 3'üncü golde yaptığı pas hatasıyla ilgili ise Atan, "Cemali'nin kaybettiği topta yoğun bir baskı yoktu. Boş oyuncuyu bulmuştu. Geriden oyun kurma, kaleci ve stoperimizin isteğine göre şekilleniyor. Biz onlara opsiyonları gösteriyoruz. Kaptırdığı topta pas kalitesi düşük olduğu için golü yedik. Cemali aslında sol bek. Elinden geldiğinde stoper görevini yerine getirmeye çalıştı. Önümüzdeki maçlarda Ba ve Opoku gelecek. Erteleme maçı bize denk geldiği için onları kullanamadık. Önümüzdeki maçlarda gerçek stoperlerle oynayacağız" diyerek sözlerini noktaladı.