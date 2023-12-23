Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Trabzonspor ile RAMS Başakşehir kozlarını paylaştı.
Çekişmeli mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Trabzonspor'un golünü 34. dakikada Batista Mendy kaydetti. RAMS Başakşehir'in sayısı ise 11. dakikada Dimitris Pelkas'tan geldi.
Bu sonuçla Trabzonspor 27 puanla 4. sırada yer aldı. RAMS Başakşehir ise 19 puanla 13. sırada kaldı.
Stat: Papara Park
Hakemler: Volkan Bayarslan, Mustafa Emre Eyisoy, Aleks Taşcıoğlu
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen (Dk. 46 Mehmet Can Aydın), Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Bakasetas, Abdülkadir Ömür (Dk. 80 Bardhi), Visca (Dk. 80 Pepe), Trezeguet, Onuachu (Dk. 72 Enis Destan)
RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois (Dk. 84 Ömer Ali Şahiner), Duarte, Ba, Lima, Berkay Özcan, Serdar Gürler (Dk. 89 Cumali Sertel), Abeid (Dk. 66 Emirhan İlkhan), Pelkas (Dk. 84 Kartsev), Figueiredo, Piatek (Dk. 89 Keny)
Goller: Dk. 11 Pelkas (RAMS Başakşehir) Dk. 34 Mendy (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 48 Pelkas, Dk. 57 Figueiredo (RAMS Başakşehir)