Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Papara Park Stadyumu'nda oynanan maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Trabzonspor ile RAMS Başakşehir kozlarını paylaştı.

Çekişmeli mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Trabzonspor'un golünü 34. dakikada Batista Mendy kaydetti. RAMS Başakşehir'in sayısı ise 11. dakikada Dimitris Pelkas'tan geldi.

Bu sonuçla Trabzonspor 27 puanla 4. sırada yer aldı. RAMS Başakşehir ise 19 puanla 13. sırada kaldı.

Stat: Papara Park

Hakemler: Volkan Bayarslan, Mustafa Emre Eyisoy, Aleks Taşcıoğlu

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen (Dk. 46 Mehmet Can Aydın), Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Bakasetas, Abdülkadir Ömür (Dk. 80 Bardhi), Visca (Dk. 80 Pepe), Trezeguet, Onuachu (Dk. 72 Enis Destan)

RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois (Dk. 84 Ömer Ali Şahiner), Duarte, Ba, Lima, Berkay Özcan, Serdar Gürler (Dk. 89 Cumali Sertel), Abeid (Dk. 66 Emirhan İlkhan), Pelkas (Dk. 84 Kartsev), Figueiredo, Piatek (Dk. 89 Keny)

Goller: Dk. 11 Pelkas (RAMS Başakşehir) Dk. 34 Mendy (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 48 Pelkas, Dk. 57 Figueiredo (RAMS Başakşehir)