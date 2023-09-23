Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Başakşehir'i mağlup etti.

Mücadele sonrasında Baykuşlar'ın yıldız futbolcusu Leo Dubois açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

DUBOIS'İN AÇIKLAMALARI

"Daha fazla gol bulup, daha az gol yemeliyiz. Başakşehir ile gurur duyuyorum. İyi işler yaptık. Daha da iyisini yapacağız.

Galatasaray taraftarına çok fazla saygım var. Geçen sene çok güzel işler yaptık. Golden sonra sevincimi kendime sakladım. Başakşehir formasıyla Galatasaray'a karşı kazanmayı arzuluyorduk. Kafamızı kaldıracağız ve ileriye bakacağız."