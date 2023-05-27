Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman? Fenerbahçe - Başakşehir ZTK final maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nın final maçında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman? Fenerbahçe - Başakşehir ZTK final maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Final maçında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Fenerbahçe maçı 11 Haziran Pazar günü saat 20.45'te A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

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