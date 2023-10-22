Trendyol Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Samsunspor sahasında RAMS Başakşehir'i konuk etti. Mücadelede eşitlik bozulmadı ve maç 0-0 sona erdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in 9. haftasında Yılport Samsunspor ile RAMS Başakşehir kozlarını paylaştı.

Çekişmeli maç 0-0'lık beraberlikle sona erdi.

Bu sonuçla Samsunspor 2 puana yükseldi ve son sırada yer aldı. RAMS Başakşehir ise 8 puanla 16. sırada kaldı.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Murat Erdoğan, Hakan Karabalcık, Gökhan Barcın

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Tirpan (Dk. 72 Zeki Yavru), Satka, Drongelen, Soner Gönül, Benasser (Dk. 86 Osman Çelik), Tait (Dk. 83 Muhammet Ali Özbaskıcı), Holse (Dk. 83 Soner Aydoğdu), Emre Kılınç, Ercan Kara (Dk. 86 Dimata), Moundilmadji

RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois (Dk. 86 Ömer Ali Şahiner), Ba, Duarte, Opoku, Aleksic (Dk. 66 Emirhan İlkhan), Deniz Türüç (Dk. 66 Dennis), Keny, Pelkas (Dk. 75 Serdar Gürler), Berkay Özcan (Dk. 75 Eden Karzev), Figueiredo

Sart kartlar: Dk. 42 Emre Kılınç, Dk. 82 Moundilmadji (Yılport Samsunspor), Dk. 51 Dubois, Dk. 82 Ba (RAMS Başakşehir)