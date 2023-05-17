Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta müsabakasında Başakşehir sahasında Ümraniyespor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Başakşehir ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

BAŞAKŞEHİR - ÜMRANİYESPOR MAÇI 11'LERİ:

Başakşehir: Muhammed, Şener, Edgar le, Mahmut, Lima, Berkay, Ömer Ali, Aleksic, Januzaj, Serdar, Figueiredo

Ümraniyespor: Orkun, Lenjani, Glumac, Epureanu, Popov, Mrsic, Serkan, Kartal, Sekidika, Onur, Umut

BAŞAKŞEHİR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Ümraniyespor maçı 17 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.