Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Başakşehir ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
BAŞAKŞEHİR - ÜMRANİYESPOR MAÇI 11'LERİ:
Başakşehir: Muhammed, Şener, Edgar le, Mahmut, Lima, Berkay, Ömer Ali, Aleksic, Januzaj, Serdar, Figueiredo
Ümraniyespor: Orkun, Lenjani, Glumac, Epureanu, Popov, Mrsic, Serkan, Kartal, Sekidika, Onur, Umut
BAŞAKŞEHİR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Ümraniyespor maçı 17 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.