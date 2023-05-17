Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta müsabakasında Başakşehir sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Başakşehir - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Başakşehir - Ümraniyespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Başakşehir ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Ümraniyespor maçı 17 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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