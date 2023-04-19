Başakşehir - Fenerbahçe maçı öncesi Erdinç Sözer konuştu. Sözer, "Fenerbahçe'nin hedefi var, bizim de Avrupa hedefimiz var. Fenerbahçe büyük bir takım. Herkes çok motive. Biz hazırız, Fenerbahçe de hazır. Çok mücadeleci bir maç olacak." dedi.
İŞTE SÖZER'İN SÖZLERİ:
Fenerbahçe'nin hedefi var, bizim de Avrupa hedefimiz var. Fenerbahçe büyük bir takım. Herkes çok motive. Biz hazırız, Fenerbahçe de hazır. Çok mücadeleci bir maç olacak." dedi.
Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer Fenerbahçe maçı öncesi konuştu! "Avrupa hedefimiz var"
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir, evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Ev sahibi ekibin teknik sorumlusu Erdinç Sözer, zorlu mücadele öncesi konuştu.
İstanbul Başakşehir FK Haberleri
Yayın Tarihi: 19.04.2023- 20:01
Başakşehir - Fenerbahçe maçı öncesi Erdinç Sözer konuştu. Sözer, "Fenerbahçe'nin hedefi var, bizim de Avrupa hedefimiz var. Fenerbahçe büyük bir takım. Herkes çok motive. Biz hazırız, Fenerbahçe de hazır. Çok mücadeleci bir maç olacak." dedi.