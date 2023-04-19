Başakşehir - Fenerbahçe maçı öncesi Erdinç Sözer konuştu. Sözer, "Fenerbahçe'nin hedefi var, bizim de Avrupa hedefimiz var. Fenerbahçe büyük bir takım. Herkes çok motive. Biz hazırız, Fenerbahçe de hazır. Çok mücadeleci bir maç olacak." dedi.



İŞTE SÖZER'İN SÖZLERİ:



Fenerbahçe'nin hedefi var, bizim de Avrupa hedefimiz var. Fenerbahçe büyük bir takım. Herkes çok motive. Biz hazırız, Fenerbahçe de hazır. Çok mücadeleci bir maç olacak." dedi.