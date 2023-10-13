Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir; genç oyuncular Onur İnan, Burak Sefa Kavraz ve Hamza Güreler ile profesyonel sözleşme, Efe Arda Koyuncu ile 3 yıllık yeni mukavele imzaladı. | Son dakika transfer haberleri

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir FK, 4 genç futbolcusuyla sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-lacivertli kulübün akademisinden yetişen Onur İnan, Burak Sefa Kavraz ve Hamza Güreler ile profesyonel sözleşme; Efe Arda Koyuncu ile 3 yıllık yeni anlaşma imzalandı. Genç oyuncuların imza töreninde Başkan Göksel Gümüşdağ hazır bulundu.

EFE ARDA İLE 3 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

Başakşehir FK'da 18 yaşındaki stoper Efe Arda Koyuncu ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Efe Arda Koyuncu'nun sözleşmesi, 2026-2027 sezonu sonuna dek uzatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.