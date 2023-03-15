UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Başakşehir, Gent'i konuk ediyor. Başakşehir - Gent maçını canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR - GENT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Gent maçı saat 20:00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanıyor.



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BAŞAKŞEHİR - GENT MAÇI İLK 11'LERİ



Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Berkay Özcan, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Okaka.



Gent: Roef, Castro-Montes, Ngadeu-Ngadjui, Piatkowski, Torunarigha, Fofana, Kums, De Sart, Hong, Cuypers, Orban



BAŞAKŞEHİR AVRUPA KUPALARINDA 50. MAÇINA ÇIKTI

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da daha önce oynadığı 49 maçta 17 galibiyet, 12 beraberlik ve 20 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 66 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 71 gole engel olamadı.