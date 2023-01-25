Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in başarılı oyuncusu Youssouf Ndayishimiye, Nice için sağlık kontrolünden geçti. Fransız kulübünün oyuncu için Başakşehir'e 11 milyon euro artı bonus vereceği ifade ediliyor.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir'de forma giyen Youssouf Ndayishimiye, Nice'te sağlık kontrolünden geçti. fotomac.com.tr'den Tuğçe Erginkoç'un L'Equipe'ten derlediği habere göre hem defans hem de orta saha hattında forma giyen Ndayishimiye, Nice ile anlaşma sağladı ve bugün kulüp için sağlık kontrolünden geçti.

Oyuncunun 11 milyon euro artı bonuslar karşılığında Fransız ekibine satıldığı ifade ediliyor. 24 yaşındaki futbolcu, yeni takımıyla 2027 yılına kadar sözleşme imzalayacak.

Bu sezon Başakşehir formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 30 maçta 7 gol 1 asist üreten 24 yaşındaki Burundili oyuncu, savunmanın ortasında ve ön liberoda da görev yapabiliyor.