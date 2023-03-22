Medipol Başakşehir forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 34 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.



Kariyerinde Schalke04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe ve Başakşehir'de top koşturan yıldız futbolcu Mesut Özil, futbol yaşantısını sonlandırdığını duyurdu. Başarılı orta saha, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun süren düşüncelerin ardından futbolu bıraktığımı açıklıyorum. 17 yıl boyunca profesyonel futbolcu olmak bir ayrıcalıktı. Bu fırsat için kendimi minnettar hissediyorum. Ancak, geçtiğimiz haftalarda ve aylarda uzun süreli sakatlıklar yaşadım. Futbolu bırakmamın zamanının geldiğini hissettim" cümlelerine yer verdi.



Süper Lig'de Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe ile toplamda 36 maça çıkan Mesut, 8 gol ve 3 asistlik performansla takımlarına katkıda bulundu.



Mesut Özil, kariyerinde Dünya Kupası başta olmak üzere; 1 La Liga, 1 İspanya Kral Kupası, 1 İspanya Süper kupası, 4 İngiltere Lig Kupası, 2 İngiliz Süper Kupası, 1 kez de Almanya Kupası kazanma başarısı gösterdi.



Kulüp kariyerinde 645 maçta 114 gol, 222 asiste imza atan Özil, Almanya Milli Takımı'yla ise 92 karşılaşmada 23 gol ve 40 asistle performans sergiledi.