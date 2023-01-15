Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda karşılaşacağı Vavacars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda 18 Ocak Çarşamba günü Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında karşılaştığı Trabzonspor maçının ardından kupa mesaisine ara vermeden başladı. Teknik Direktör Emre Belözoğu yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı ve rondo çalışmasıyla devam etti. İdman, çift kale maçla tamamlandı.

Turuncu-lacivertliler, yarın yapacağı antrenman ile Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam edecek.