Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fatih Karagümrük ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Emre Belözoğlu, maç kadrosunda 5 farklı oyuncuyu sahaya sürdü.

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig'de son oynadıkları Trabzonspor maçına göre Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fatih Karagümrük karşısında 5 değişiklik ile sahaya çıktı.

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Başakşehir'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu, Süper Lig'de son oynadıkları Trabzonspor maçının 11'ine göre Fatih Karagümrük karşısında 5 değişikliğe gitti. Belözoğlu; Ömer Ali Şahiner, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Serdar Gürler yerine Şener Özbayraklı, Danijel Aleksic, Mesut Özil, Patryk Szysz, Mounir Chouiar'e görev verdi.

Turuncu-lacivertliler, Fatih Karagümrük karşısına şu 11 ile sahaya çıktı:

"Volkan Bababacan - Şener Özbayraklı, Duarte, Touba, Lucas Lima - Ndayishimiye, Aleksic, Szysz, Chouiar, Mesut Özil - Stefano Okaka"